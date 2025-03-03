Mersin'de Bisikletli Kadınlar Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Bisikletli Kadınlar Etkinliği Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bisiklet toplulukları için 'Bisikletli Kadınlar Etkinliği' gerçekleştirdi. Kadınlar, Tarsus'a bağlı Dadalı Mahallesi'nde doğa turu yaptı.

03.03.2025 10:33  Güncelleme: 11:57
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği programlar devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin'de faaliyette bulunan 3 ayrı kadın bisiklet topluluğu üyelerine yönelik "Bisikletli Kadınlar Etkinliği" düzenlendi. Tarsus Gençlik Kampı'nda toplanan bisikletli kadınlar, Dadalı Mahallesi bölgesinde doğa turu gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin'de faaliyette bulunan 3 ayrı kadın bisiklet topluluğu üyelerine yönelik "Pedalları Çeviriyoruz" sloganıyla "Bisikletli Kadınlar Etkinliği" düzenlendi.

'Bisikletin Sultanları', 'Bisi-Kopat Kadınlar' ve 'Mersin Bisiklet Dostları' (MERBİDOS) üyelerinin katılımı ile Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen program dahilinde kadınlar, Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Dadalı Mahallesi'ne kadar tur gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin refakat ettiği kadınlara Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'da eşlik etti.

"Bisiklet, güvenli ve ekonomik sosyalleşme açısından harika bir araç"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadınlarla bisiklet etkinliğinde bir arada olmakta dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kadınlarla bir arada olmak hele ki bisiklet etkinliğinde bir arada olmak çok keyifli. Bisiklet çalışmalarına çok ağırlık verdik Mersin'de. Çünkü bisiklet özgürleştiriyor, doğaya açılabiliyorlar. Sonra birlikte oldukları için güvendeler, daha iyi etkinlikler yapabiliyorlar. Kaldı ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi de arkalarında. Bisiklet, güvenli ve ekonomik sosyalleşme açısından harika bir araç. Aynı zamanda kadın özgürlüğünde, kadının sosyal yaşamında bizim çok önem verdiğimiz bir araç" dedi.

"Etkinliğimiz çok güzel"

Mersin Bisiklet Dostları Grubu (MERBİDOS) Başkanı Hüsniye Tekin ise bisiklet dostlarının artması için Büyükşehir Belediyesi'nden çok destek aldıklarını söyleyerek, "Bizim için çok kıymetli bir gün. 8 Mart öncesi olması da zaten ayrı bir özelliği var. Farkındalık yaratmak için biz kadınların hepimizin bir arada olması, özellikle bisikletli olmamız zaten apayrı bir durum. Etkinliğimiz çok güzel. Sürüş yaptık geldik çok daha mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bisiklet süren kadınlara çok değer veriyorlar"

MERBİDOS grubundan Yasemin Kanber de Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kadınlara yönelik çok güzel çalışmaları olduğuna dikkat çekerek, "Güzel bir etkinlik. 12 kilometrelik bir sürüş yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve Kadın ve Aile Dairesi Başkanımız Şerife Hanım kadına, özellikle de bisiklet süren kadınlara çok değer veriyorlar. Her türlü etkinlikte olmamızı istiyor ve sağlıyorlar" diye konuştu.

"Kendimizi çok değerli hissediyoruz artık"

Mersin Bisi-Kopat Kadınlar Grubu Başkanı Dilek Tol ise Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet yol ağını sürekli genişlettiği için teşekkürlerini ileterek, "Muhteşem bir yer. İlk defa geliyoruz biz. Çok güzel bulduk. Bisiklet sürmek istiyoruz. Kadınlar Günü dolayısıyla da morlar, turuncular giydik. Çok keyif aldım ben. Arkadaşlarım da çok teşekkür ediyorlar. İnanılmaz yol alındı Mersin'de. Ben 7 senedir bisiklet sürüyorum. 7 yıl öncesinde hiçbir şey yoktu neredeyse. İnanılmaz ilerledi. Sahildeki yolumuz çok muhteşem. Yukarıda 2. caddede, 3. caddedeki yollar muhteşem. Her yıl bir yenisi ekleniyor bisiklet yollarına ve bizim için müthiş bir şey. Yani kendimizi çok değerli hissediyoruz artık" dedi.

"Bisiklet sürmek bir özgürlüktür kadınlar için"

Bisikletin Sultanları Grubu Başkanı Aysel Taşkan da Büyükşehir Belediyesi tarafından güzel faaliyetlere imza atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bisiklete yönelik çok güzel faaliyetler yapılıyor. Sayın Vahap Seçer Başkanımız, kadına çok değer veriyor. O yüzden çok şanslı ve çok mutluyuz. Bisiklet sürmek bir özgürlüktür kadınlar için. Dünyada bisikletin kadınlara sağladığı özgürlük adına herhangi bir başka araç düşünemiyorum. Ne zaman böyle kadınları bisiklet üzerinde görürsem içim ferah, mutlu, çok güzel duygularla doluyorum. Çünkü kadınların özgür olduğunu düşünüyorum o anda."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Bisikletli Kadınlar Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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