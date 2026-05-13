Mersin'de Biyodizel Tesisi Yangını

1) MERSİN'DE BİYODİZEL ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

MERSİN'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.