Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Yarışması Düzenlendi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "Bölgesel Triatlon Ligi'nin 7. Bölge 2. Etap" yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir'in Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Bölgesel Triatlon Ligi'nin 7. Bölge 2. Etap yarışı, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde M1 (9-10), M2 (11-12), M3 (13-14) ve tasnif dışı başvuruların sayıldığı yıldız, genç ve yaş grupları kategorisinde 96 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

M1 erkekler kategorisi birincisi Poyraz Efe Özer, M2 erkekler kategorisi birincisi Eymen Ege Yıldırım, M3 erkekler kategorisi birincisi Rüzgar Kasımoğlu olurken; M1 kızlar kategorisinde Cemre Tuncer birinci, M2 kızlar kategorisinde Nisanur Atman birinci, M3 kızlar kategorisinde Yasemin Olgar birinci oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun her branşına destek verdiğimiz gibi bu yarışta beraberiz. Yarışmada 96 sporcumuz bir araya gelip yarıştı ve güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir olarak gerçekten güzel işler yapmaya çalışıyoruz ve daha da yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız da kendi organizasyonlarımız da var Yarışmada dereceye giren bütün sporcular direkt olarak Türkiye finaline gitmeye hak kazanıyorlar" dedi.