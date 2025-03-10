Mersin'de Camiye Sığınan Kedi Anne ve Yavruları Bakım Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Camiye Sığınan Kedi Anne ve Yavruları Bakım Altına Alındı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir camide doğum yapan anne kedi ve yavruları, Büyükşehir Belediyesi tarafından korunma altına alındı. Hayvanseverler, sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası sahiplenmek için harekete geçti.

10.03.2025 18:43  Güncelleme: 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin'in Toroslar ilçesinde, camiye sığınıp doğum yapan kedi yavrularıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kedi ve 3 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kaşlı Bakımevi'nde ilk bakımları ve beslenmeleri yapıldıktan sonra, güvenli bir ortamda korunmaya alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, camide doğum yapan anne kedi ve 3 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kaşlı Bakımevi'nde ilk bakımları ve beslenmeleri yapıldıktan sonra, güvenli bir ortamda korunmaya alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası hem Mersin, hem de şehir dışından birçok hayvansever sahiplenme için seferber oldu. Yavruların gözü açılana ve biraz büyüyene kadar, minik canlara Büyükşehir Belediyesi bakım ve koruma sağlayacak.

Sokakta yaşayan kedilerin, bakıma muhtaç veya herhangi bir sağlık sorunları olması durumunda barınağa alındığını kaydeden Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hünkar Yıkılmaz, şunları söyledi:

"Daha önce mama desteğinde bulunmamıza ve kedi kulübesi temin etmemize rağmen, ekiplerimizi yönlendirdiğimizde; kedimizin yavrularını, doğum yaptığı camideki vaaz kürsüsünün altına götürdüğünü tespit ettik. Çünkü kedilerin psikolojik yapılarına baktığımızda gebe kediler doğumları yaklaştığı zaman kendilerine sessiz, sakin ve karanlık bir ortam ararlar ki, başka canlılar yavrularına zarar vermesin. Bu kapsamda da anne kedimiz camideki vaaz kürsüsünü tercih etmiş. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonucunda, Mersin'den ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda hayvansever, sahiplenme talebinde bulundu. Yavrular çok küçük olduğu için, uzak yerlere nakillerinin sağlıkları açısından sıkıntı yaratacağı düşüncesiyle, sahiplendirme işlemlerini Mersin içerisinden yapabileceğiz. Yavruların gözü açılana ve biraz büyüyene kadar, Büyükşehir Belediyesi olarak biz bakım ve koruma sağlayacağız."

Anne kedi ve yavrularının sağlık durumu iyi

Barınağa getirilen anne kedi ve yavrularının genel sağlık bakımlarının ve beslenmelerinin yapıldığını da sözlerine ekleyen Yıkılmaz, "Herhangi bir sağlık problemleri yok. Koruma altına aldık. Bir hafta misafirimiz olacaklar. Yavrular gözlerini açtıktan sonra ve biraz toparladıktan sonra sahiplendireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm canlıların belediyesi. Bu kapsamda da kediler de köpekler de bizlere emanet. Biz onlara en iyi şartlarda bakım ve beslenmelerini sağlamakla yükümlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Toroslar, 3-sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Camiye Sığınan Kedi Anne ve Yavruları Bakım Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:23 Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 22:10:20. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Camiye Sığınan Kedi Anne ve Yavruları Bakım Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.