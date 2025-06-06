Mersin'de Çevre Haftası Farkındalık Etkinlikleri Düzenleniyor

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Çevre Haftası"nı, düzenlediği farkındalık etkinlikleri ile kutluyor. Bu kapsamda Kuzucubelen İlkokulu öğrencileri için ÇEVDOSAN'da farkındalık gezisi gerçekleştirildi. Tesiste atık ayrıştırma süreçlerini yerinde gözlemleyen öğrenciler, geri dönüşümün doğaya katkısını yakından görme şansı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Haziran günleri arasında kutlanan "Çevre Haftası" kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, Mezitli Kuzucubelen İlkokulu öğrencilerine yönelik özel bir farkındalık gezisi gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde ÇEVDOSAN'ı ziyaret etti. Tesiste atık ayrıştırma süreçlerini yerinde gözlemleyen öğrenciler, geri dönüşümün doğaya katkısını da birebir deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca öğrencilere, tesisteki mühendisler tarafından geri dönüşümün çevre ve gelecek için taşıdığı önem vurgulanarak, tesisin her bölümüyle ilgili bilgi verildi. Atıkların nasıl ayrıştırıldığı, hangi malzemelerin geri kazanılabildiği ve bu sürecin doğal kaynakların korunmasına nasıl katkı sağladığı gibi hususlar da öğrencilere aktarıldı.

"Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinlikler yapacağız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Çevre Mühendisi Ferit Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak her sene Çevre Haftası'nda farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirtti. Polat, "Özellikle çocuklara yönelik çevre bilincini artırmalarına, geri dönüşüme özen göstermelerine ve doğayı korumalarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında öğrencilerimize atıkları ne şekilde değerlendirmeleri gerektiğini, atıkların hangi aşamalardan geçip tekrar doğaya kazandırıldığı konusunda bir geri dönüşüm tesisinde teknik gezi düzenledik. Çevre Haftası boyunca çeşitli etkinlikler yapacağız. İnanıyoruz ki çocuklar buradan; doğayı daha fazla severek, atıkların ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğini öğrenerek ayrılacaktır" dedi.

Öğrenciler geri dönüşümün önemini yerinde deneyimledi

Etkinliğe katılan öğrenciler ise yaşadıkları deneyimi şu sözlerle anlattı:

-Beste Su Karakaş: "Büyükşehir Belediyesi bizi çevre gezisine getirdi. Güzel şeyler öğrendik. Atık ayrıştırmayı öğrendik. Geri dönüşüm çok önemli. Herkesin geri dönüşümü yapması lazım. Mesela kağıtları, plastikleri ayrı kutulara atmamız gerekiyor."

-Ercan Soy: "Çevre Haftası kapsamında bir geziye geldik. Geri dönüşümü biliyordum. Burada gözlemleyerek gördük. Bunlarla ilgili şeyler anlattılar. Kartonların dönüşümleri en çok ilgimi çeken şey oldu. Geri dönüşüm ülkemizde önemli."

-Ümmü Sevgi Öz: "Atıkların nasıl ayrıştırıldığını öğrendik. Plastikten neler yapılabileceğini gördük. Geri dönüşüm ülkemizde ve dünyamızda çok önemli. Geri dönüşüm yapmayanları uyarmalıyız."

-Sümeyye Memduha Duru: "Burası harika bir yer. Bazı atıkların çöpe atılmaması gerektiğini ve nasıl ayrıştırıldığını öğrendik. Atıklarımızı ayrıştırarak atmalıyız. Atmayanları uyarıp neler olacağını söylemeliyiz."