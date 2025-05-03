Mersin'de Çocuk Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tekmen Mahallesi'nde dün otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan G.O. (12), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O'nun (12) kullandığı bisiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılmıştı.
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