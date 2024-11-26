Mersin\'de Çocuk Meclisi Toplantısı: Akran Zorbalığı ve Kadına Yönelik Şiddet Konuşuldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi, 1. Dönem Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nı düzenledi. Meclis'te okullarda yaşanan akran zorbalığı ve kadına yönelik şiddete ilişkin konuşmalar yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi, 1. Dönem Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nı düzenledi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan ve Başkan Vekili Aysel Sude Gültekin'in yönettiği toplantıda beş gündem maddesi görüşüldü. Bir yılını dolduran Çocuk Meclisi'nde bugüne kadar yapılanlarla ilgili genel bilgilendirme yapılırken, çocuklar Anıtkabir'i ziyaret etme taleplerini toplu olarak dile getirdi. Meclis Toplantısı'nda, okullarda yaşanan akran zorbalığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çeken konuşmalar da yapıldı.

Akran zorbalığına ilişkin bir açıklama yapan Başkan Vekili Aysel Sude Gültekin, "Okullarda arkadaşlarınıza şaka amaçlı da olsa, lütfen zorbalık yapmayın. Karşınızdakiyle empati kurun. Karşınızdaki kişi siz zorbalık yaptığınız zaman üzülebilir, psikolojisi bozulur. Bu durum maalesef intihara kadar gidiyor. Zorba olmak zorunda değilsiniz, çünkü siz de eşit haklara sahipsiniz. Kimseyi sizden üstün veya aşağıda görmeyin" diye konuştu.

"Eylül ayına kadar Türkiye'de 295 kadın katledildi"

Meclis'te yaptığı konuşmada, Türkiye'de gittikçe artan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkati çeken Meclis Üyesi Firdevs Kaya, "Maalesef ülkemizde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerini, yoldan geçen küçücük bir çocuğa bile sorsam, en ince ayrıntısına kadar anlatabilir. Bu durum gerçekten çok üzücü. Sadece bu yıl Eylül ayına kadar 295 kadın katledildi. Ocak ayında 31, Şubat ayında 36, Mart'ta 25, Nisan'da 32, Mayıs'ta 40, Haziran'da 41, Temmuz'da 23, Ağustos'ta 33 ve Eylül ayında 34 kadın katledildi" ifadelerini kullandı.

Katledilen bazı kadın ve çocukların fotoğraflarını Meclis üyelerine de gösteren Kaya, "İnsan bakmaya kıyamıyor, ama bazı caniler sebepsiz yere veya pis emelleriyle onları katlediyor. Geçtiğimiz aylarda katledilen Narin Güran 8 yaşındaydı ve sebebi bilinemeyen bir şekilde katledildi. Kadın ve çocuk cinayetleri ülkemizde fazlasıyla arttı. Hakkın yerini bulmadığını hepimiz biliyoruz. Ama şu sıralarda bizim ülkemizde uygulanan adalet, sadece duvarda yazılan bir yazıdan ibaret" dedi.

Çocuklar gündem dışı konuşmalarda ise çevre kirliliği, okulların temizliği ve bakımı konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı.