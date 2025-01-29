Mersin'de Çocuklar İçin Kış Okulu Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Çocuklar İçin Kış Okulu Programı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde çocuklar için Kış Okulu programı düzenleyerek, fen bilimleri, deniz canlıları ve iklim konularında atölyeler sunuyor.

29.01.2025 09:37  Güncelleme: 11:00
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde çocuklar için "Kış Okulu" programını hazırladı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde de çocukların uğrak noktası oldu. Çocukların tatilde kaliteli zaman geçirmeleri için düzenlenen Kış Okulu programı, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de çeşitli alanlarda bilgi edinmesini sağlıyor.

Yarıyıl tatilinde de çocuklar Mercan'da

Kış Okulu programı, çocuklara fen bilimleri, deniz canlıları, astronomi, iklim ve çevre temalı deney düzenekleri ile çevre bilincini aşılamayı amaçlıyor. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar, bilim ve teknolojiyle tanışırken yaratıcılıklarını geliştiriyor. Yedi grubun olduğu Kış Okulu, yarıyıl tatili boyunca farklı yaş gruplarına yönelik olarak devam edecek ve çocukların tatil boyunca eğitici bir deneyim yaşamalarını sağlayacak.

Atölyeler de devam ediyor

Mercan Bilim Merkezi'ndeki çeşitli atölyeler ise sürüyor. Minik Mucitler Atölyesi'nde 4, 5 ve 6 yaş grubu minikler, ebeveynleriyle birlikte her hafta farklı temalarla hazırlanan farkındalık etkinliklerinde yer alırken; 9-14 yaş grubu çocuklar, Robotik Kodlama Atölyesi'nde, 3D modelleme ve baskı gibi alanlarda becerilerini geliştiriyor.

"Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde dolu dolu bir program hazırladık"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde şef olarak görev yapan Duygu Ezici, çocukların zamanlarını eğlenerek ve öğrenerek geçirmeleri için güzel bir program hazırladıklarını anlatarak, "Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde dolu dolu bir program hazırladık. Gerçekten güzel ve katılımı yoğun bir program oldu. Kış Okulumuz yeni denediğimiz bir yöntem. 2 hafta boyunca çocuklarımız haftada iki kere gelerek buradaki bütün atölyelerimizi deneyimliyorlar. Fen bilimleri, deniz canlıları, astronomi, bilim eğitimi, iklim ve çevre atölyesi gibi bütün atölyelerimizi deneyimleyerek buradan ayrılıyorlar" dedi.

Mercan Bilim Merkezi'ndeki diğer atölyelerinde yoğun ilgi gördüğünü anlatan Ezici, "Günlük atölyelerimiz olan Robotik Kodlama Atölyesi ve Minik Mucitler Atölyesi devam ediyor. Çocuklarımız yarıyor tatilinde Robotik Kodlama Atölyesi'nde, üç boyutlu modelleme ve baskıyı öğreniyor. Minik Mucitler Atölyemizde de her atığın bir çöp olmadığını öğretiyoruz onlara. Plastikten sanat yapmayı öğreniyorlar, aileleriyle katılabiliyorlar. Bu haftaki programımız plastik ve sanat. Diğer hafta ebeveyn katılımlı atölyemizde deniz kabuklarından çerçeve yapıp anılarını güzelce sergileyebilecekleri bir çerçeve yapacaklar" diye konuştu.

Vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden veya 'randevu.mersinbilimmerkezi.com' üzerinden randevu alabildiklerini sözlerine ekleyen Ezici, "Buraya bireysel gezmeye gelen, atölyelerimize katılan bütün ailelerimize yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman Mercan Bilim Merkezi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Çocuklar İçin Kış Okulu Programı Düzenlendi - Son Dakika

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