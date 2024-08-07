Mersin'de çocuklar Sporbüs ile sporla buluşuyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği "Sporbüs" projesi ile kent genelinde çocuklar sporla buluşuyor. Sporbüs aracının bu haftaki ilk durağı Gülnar'da 100. Yıl İlkokulu olurken ikinci durağı ise Mut'ta Karacaoğlan Çınaraltı Parkı oldu.

Çocuklara spor sevgisini aşılamak ve sporu sevdirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. Yılında "Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor" sloganıyla hayata geçirdiği Sporbüs projesi devam ediyor. Her hafta kent genelinde farklı bir adreste çocukları sporla buluşturan mobil aracın bu haftaki ilk durağı Gülnar'da 100. Yıl İlkokulu; ikinci durağı ise Mut'ta Karacaoğlan Çınaraltı Parkı oldu. Okulları tatil olan ve çoğunlukla evde zaman geçiren çocuklar oyun parkurunda gün boyu eğlenceli zaman geçirirken arkadaşlarıyla farklı bir aktivite yapmanın da tadını çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinde Spor Antrenörü Zeki Biçer, Sporbüs aracının Mersin'i karış karış karış gezdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sporbüs aracımızla Gülnar ve Mut'taydık. Etkinliğimiz, çocukların bir arada oynayıp kaynaştığı güzel bir organizasyon oluyor. Özellikle yaz aylarında çocuklar evde oturup sıcaktan bunalıyor. Bu etkinlik onlar için de bir farklılık oluyor. Deşarj oluyorlar ve enerjilerini atıyorlar. Onlar eğlenince bizler de mutlu oluyoruz. Şehre yakın yerlere nazaran kırsaldaki çocuklarımız sportif anlamda biraz daha dezavantajlı oluyorlar. Biz onların yanına giderek bu dezavantajı elimizden geldiğince onların lehine çevirmeye çalışıyoruz. Sporbüs aracımız her zaman çocuklara hizmet etmeye devam edecek. Onların yanına gideceğiz, buluşacağız ve hep birlikte eğlenmeye devam edeceğiz."