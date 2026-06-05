Mersin'de çocuklar atık malzemeden kıyafetlerle podyumda - Son Dakika
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Mersin'de çocuklar atık malzemeden kıyafetlerle podyumda

Mersin\'de çocuklar atık malzemeden kıyafetlerle podyumda
05.06.2026 18:58
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Mersin'de Dünya Çevre Günü etkinliklerinde çocuklar, geri dönüşüm bilincine dikkat çekmek için atık malzemelerden yapılmış kıyafetlerle defile düzenledi. Etkinlikte ayrıca atık toplama yarışması, tohum ekme gibi aktiviteler yer aldı. Vali Toros, sıfır atık projesinin önemine vurgu yaptı.

Mersin'de çocuklar, geri dönüşüm ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerle üretilen kıyafetleri podyumda sergiledi.

Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilik himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi ve Çevdosan firması işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, geri dönüşüm ve çevre bilincine dikkat çekmek için atık malzemelerden üretilen kıyafetleri podyuma çıkarak sergiledi.

Çocuklar, defilede ellerindeki Türk bayraklarıyla polis ve itfaiye personelinin kullandığı çeşitli üniformaların da yer aldığı tasarımları katılımcıların beğenisine sundu.

Etkinlikte çocuklar, atık toplama yarışması, tohum ekme, atık kartondan kuş yuvası üretimi, yüz boyama ve arkadaş bilekliği atölyeleri ile atık değerlendirme oyunu gibi aktivitelere de katıldı.

"Doğayı korumayı medeniyet mirası olarak gören bir kültürün mensuplarıyız"

Programda konuşan Vali Atilla Toros, suyu, toprağı, denizleri ve ormanlarıyla Türkiye'nin her bir hazinesini gelecek nesiller adına korumakla yükümlü olduklarını söyledi.

Çevreyi ve doğayı korumanın önemine dikkati çeken Toros, "Doğayı korumayı medeniyet mirası olarak gören bir kültürün mensuplarıyız. Bize emanet edilen bu dünya yalnızca bugünün değil henüz doğmamış nesillerin de hakkını içinde taşımaktadır. Bu yüzden emanete sadakat, yarınlara sadakattir. Doğanın dengesi bozulursa insanlığın da dengesi bozulur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin sınırlarını aşarak küresel model haline geldiğini belirten Toros, "Sıfır atık, sadece bir çevre projesi değil bir yaşam felsefesidir. İsrafa karşı bir bilinç, kaynaklara saygıdır. Sıfır atık, üretirken de tüketirken de sorumluluk almak, çocuklarımıza bırakacağımız çevre mirasına sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan da hafta boyunca çevre bilincini artıracak atölye çalışmalarının, tiyatro gösterilerinin ve kompozisyon yarışmalarının düzenleneceğini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Alan, "Dünya Bize Emanet" temasıyla gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı.

Alan, dirençli şehirler için havayı, suyu ve toprağı emanet gören anlayışla çevreyi ve doğayı merkeze alan, akıllı ve çevreci binalar inşa etme adına yasal ve tarihi sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından stant ve atölyeleri gezen Vali Atilla Toros, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Programa AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve kişi katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de çocuklar atık malzemeden kıyafetlerle podyumda - Son Dakika

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