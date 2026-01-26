Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü Öğrencilerinden Sanat Şöleni

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde düzenlenen resim sergisi ve mini konser etkinliği, çocukların sanatla bağ kurmasını sağladı. Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin atölye çalışmalarında hazırladığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahneye çıkan minikler de şarkıları ve performanslarıyla büyük alkış aldı.

"Bu çalışmaların temel amacı, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek"

Etkinliğe ilişkin konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk; çocukların hem sahne deneyimi kazandığını, hem de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocuklar sanatsal bakış açılarını, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri resimlerini sergiledi. Uzun süredir eğlenerek dolu dolu geçirdikleri atölye çalışmalarının sonucunda bu sergilerle hem deneyim kazanıyorlar, hem de farklı sanatsal performanslar sergileyerek özgüvenlerini yükseltiyorlar" dedi.

Sanatın iyileştirici gücüne dikkati çeken Öztürk, bu çalışmaların temel amacının, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek olduğunu belirterek, "Atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkan bu sergiler ve dinletiler, çocukların emeklerinin karşılığını görmelerini sağlıyor. Bu da onları mutlu ediyor" diye konuştu.

Mezitli, Toroslar ve yeni açılan Silifke Çocuk Kampüsü'nde müzik, resim ve hobi atölyelerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Öztürk, çocukların, çalışmalarını farklı mekanlarda sergi ve gösterilerle düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ecem Su Bayrak: "Bugün burada şarkılar söyledik. Çok mutluyum ve çok eğlendim. Sahneye çıkmak bana güzel hissettirdi."

-Nurdeniz Öztürk: "Müzik atölyesinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Koro grubunda sesimizi nasıl daha güçlü kullanacağımızı öğreniyoruz. Konserlerde çok heyecanlanıyorum, ama bu etkinliklerde olmaktan da gurur duyuyorum."

-Mustafa Başer Karagöz: "Birçok konserimiz oldu, onlarda da aynı performansı gösterdik. Burada olmaktan çok mutluyum. Artık sahnede çok heyecanlanmıyorum. Herkesin bu tür etkinliklere katılmasını öneririm."

-Talha Buğra Çelik: "Mezitli Çocuk Kampüsü'nde derslerimiz çok eğlenceli. Burada olmaktan mutluyum. Herkesin, yeteneğine göre bu atölyelere katılmasını isterim."

Veliler, Büyükşehir'in çocuklara yönelik sanatsal çalışmalarından memnun

Konserde sahne alan öğrenci velilerinden Elife Bayrak, "Kızım Toroslar Çocuk Kampüsü'nün koro kulübünde yer alıyor. Sesi zaten çok güzel. Onun böyle bir etkinlikte sahnede olması beni çok mutlu etti. Mersin'de bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılması harika bir şey. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları muhteşem. Uzun zamandır böyle çalışmalar istiyorduk" ifadelerini kullandı.

Velilerden Teslime Tuğba Gök de bu tür sanatsal çalışmaların çocukların gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Çocuklar sosyalleşiyor, hayata bakışları değişiyor. Çocuğunu sahnede görmek ayrı bir gurur. Büyükşehir Belediyemizin bize böyle bir imkan sunması çok kıymetli. Özellikle Toroslar'da böyle bir kampüs olması bizim için ayrıca değerli" dedi.