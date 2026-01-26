Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü Öğrencilerinden Sanat Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü Öğrencilerinden Sanat Şöleni

26.01.2026 09:25  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim sergisi ve mini konser, Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin yeteneklerini sergileme imkanı sundu. Etkinlikte, çocukların sanatsal bakış açıları ve özgüvenleri gelişirken, veliler de çocuklarının gösteriminden memnun kaldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve mini konser, Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde sahnelendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde düzenlenen resim sergisi ve mini konser etkinliği, çocukların sanatla bağ kurmasını sağladı. Mezitli ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin atölye çalışmalarında hazırladığı resimler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sahneye çıkan minikler de şarkıları ve performanslarıyla büyük alkış aldı.

"Bu çalışmaların temel amacı, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek"

Etkinliğe ilişkin konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk; çocukların hem sahne deneyimi kazandığını, hem de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocuklar sanatsal bakış açılarını, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirdikleri resimlerini sergiledi. Uzun süredir eğlenerek dolu dolu geçirdikleri atölye çalışmalarının sonucunda bu sergilerle hem deneyim kazanıyorlar, hem de farklı sanatsal performanslar sergileyerek özgüvenlerini yükseltiyorlar" dedi.

Sanatın iyileştirici gücüne dikkati çeken Öztürk, bu çalışmaların temel amacının, çocukların sanatsal bakış açısını geliştirmek olduğunu belirterek, "Atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkan bu sergiler ve dinletiler, çocukların emeklerinin karşılığını görmelerini sağlıyor. Bu da onları mutlu ediyor" diye konuştu.

Mezitli, Toroslar ve yeni açılan Silifke Çocuk Kampüsü'nde müzik, resim ve hobi atölyelerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Öztürk, çocukların, çalışmalarını farklı mekanlarda sergi ve gösterilerle düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan çocuklardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ecem Su Bayrak: "Bugün burada şarkılar söyledik. Çok mutluyum ve çok eğlendim. Sahneye çıkmak bana güzel hissettirdi."

-Nurdeniz Öztürk:  "Müzik atölyesinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Koro grubunda sesimizi nasıl daha güçlü kullanacağımızı öğreniyoruz. Konserlerde çok heyecanlanıyorum, ama bu etkinliklerde olmaktan da gurur duyuyorum."

-Mustafa Başer Karagöz: "Birçok konserimiz oldu, onlarda da aynı performansı gösterdik. Burada olmaktan çok mutluyum. Artık sahnede çok heyecanlanmıyorum. Herkesin bu tür etkinliklere katılmasını öneririm."

-Talha Buğra Çelik: "Mezitli Çocuk Kampüsü'nde derslerimiz çok eğlenceli. Burada olmaktan mutluyum. Herkesin, yeteneğine göre bu atölyelere katılmasını isterim."

Veliler, Büyükşehir'in çocuklara yönelik sanatsal çalışmalarından memnun

Konserde sahne alan öğrenci velilerinden Elife Bayrak, "Kızım Toroslar Çocuk Kampüsü'nün koro kulübünde yer alıyor. Sesi zaten çok güzel. Onun böyle bir etkinlikte sahnede olması beni çok mutlu etti. Mersin'de bu tür sanatsal faaliyetlerin yapılması harika bir şey. Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik çalışmaları muhteşem. Uzun zamandır böyle çalışmalar istiyorduk" ifadelerini kullandı.

Velilerden Teslime Tuğba Gök de bu tür sanatsal çalışmaların çocukların gelişimine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Çocuklar sosyalleşiyor, hayata bakışları değişiyor. Çocuğunu sahnede görmek ayrı bir gurur. Büyükşehir Belediyemizin bize böyle bir imkan sunması çok kıymetli. Özellikle Toroslar'da böyle bir kampüs olması bizim için ayrıca değerli" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Toroslar, Mezitli, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü Öğrencilerinden Sanat Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?

12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsü Öğrencilerinden Sanat Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.