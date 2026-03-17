Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Silifke, Gülnar ve Anamur ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan materyal ve doküman incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
