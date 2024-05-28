Mersin'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin\'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan 6 şüpheli, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı edildi.

28.05.2024 08:21
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan ve yurt dışına kaçma arayışında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

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