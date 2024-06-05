Mersin'de DEAŞ Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de II Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel materyal ile dokümana el konuldu.

05.06.2024 12:54
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MERSİN 'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli, yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyesi olduğu belirlenen 3 şüpheli için harekete geçti. Şüpheliler, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürülürken, adreslerde bulunan çok sayıda örgütsel materyal ile dokümana el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de DEAŞ Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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