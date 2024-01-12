Mersin\'de demir rampa hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki demir rampanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki araçların yükseltilmesi amacıyla kullanılan demir rampanın 2 kişi tarafından çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin O.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

O.Ç'nin "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu"ndan arandığı ve bir ay içerisinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Olay

Mersin'de, 6 Ocak'ta oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.