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Mersin'de demir rampa hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de demir rampa hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir oto tamir dükkanının önündeki demir rampa çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin ayrıca başka iş yerlerinden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mersin\'de demir rampa hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
12.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:01
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki demir rampanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde 6 Ocak'ta Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki araçların yükseltilmesi amacıyla kullanılan demir rampanın 2 kişi tarafından çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin O.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

O.Ç'nin "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu"ndan arandığı ve bir ay içerisinde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Olay

Mersin'de, 6 Ocak'ta oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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