Mersin'de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Çalıştay Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün katkısıyla düzenlenen 'HUBs4Innovation' çalıştayı, Akdeniz Havzası'ndaki deniz kirliliğiyle mücadele için inovasyon çözümlerini paylaştı.

30.01.2025 09:49  Güncelleme: 11:15
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ev sahipliğinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün ulusal odak noktası olduğu BlueMissionMed Türkiye, Akdeniz HUB'ı kapsamında 'HUBs4Innovation: Türkiye'de Akdeniz Havzası İnovasyon Ekosistemini Destekleme ve Güçlendirme Çalıştayı' gerçekleştirdi.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra alanında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör personeli, bölge ve projenin paydaşlığını yürüten pek çok temsilci katıldı.

Akdeniz'deki ve sulardaki kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında rol alabilecek tüm aktörleri güçlendirmeyi amaçlayan çalıştayda, deniz kirliliğiyle mücadele için dönüştürücü yenilikçi çözümler paylaşılması, paydaşlar arasında network oluşturma fırsatları yaratılması ve çözümlerin uygulanması konusunda karar vericilerle diyalog geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştay, 3 oturumda ele alındı

Açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, 3 oturum halinde gerçekleştirildi. 'Çözümlerin Uygulaması Üzerine Politika Yapıcılar ile Diyalog' konu başlığı ile gerçekleştirilen ilk oturumunda, akademisyen ve bölge temsilcileri tarafından okyanus ve suların restorasyonuna yönelik tehditler ve bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışma ve faaliyetler ele alınırken, ikinci oturumda 'Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Akdeniz Uygulamaları' başlığı değerlendirildi. Bu başlıkta Akdeniz'i tehdit eden kirliliklerin tespit edilmesi ile birlikte, ekolojik dengeye zarar veren kaynaklarla mücadele edilmesi, aynı zamanda kirliliklerin azaltılması ve önüne geçilmesi için çözüm önerileri hakkında bilgiler paylaşıldı. Kapanış konuşmalarının gerçekleştirildiği son oturumda ise, ilk 2 oturumda verilen bilgilerin genel değerlendirmesi yapıldı.

"Merkezimiz büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan 115 bin kişiyi misafir edip, çevre bilinci aşıladı"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde böyle bir çalıştayın düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın 'Daha yeşil bir gelecek' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Alp, "Dairemiz, atıkların çevreye zarar vermeden en güvenli şekilde bertaraf edilmesine, yenilenebilir enerjiye geçişe ve vatandaşlarımıza, özellikle de çocuklara çevre bilincinin aşılanmasına kadar bir dizi faaliyet sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çocuklara armağan edilen Türkiye'deki ilk ve tek iklim ve çevre temalı merkezimizde, şimdiye kadar binlerce çocuk ağırlandı. Merkezimizde 119 interaktif düzenek, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli planetaryumu ve gözlemevi bulunmakta olup, merkezimiz büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan 115 bin kişiyi misafir edip, çevre bilinci aşıladı" dedi.

"Yerinde uygulamalar yapmaya başladık"

Dünyanın farklı kentlerinde uygulanan projelerin benzerlerini Mersin'de de uygulamak ve kentteki iyi uygulama örneklerini dünyaya tanıtmak için pek çok projede yer aldıklarını vurgulayan Alp, "Bu kapsamda, 2024 yılında Avrupa Birliği Horizon programının REMEDIES konsorsiyomu ikinci açık çağrısını hazırladığımız, 'Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz' projesiyle hibe almaya hak kazandık. Denizlerdeki mikroplastiklerin önlenmesine yönelik farkındalık yaratacak projemiz kapsamında, yerinde uygulamalar yapmaya başladık" diye konuştu.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve HUB Temsilcisi Mustafa Yücel ise Mersin'de böyle etkinlikler düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyerek, ilk oturumda projenin genel amacı hakkında, ikinci oturumda ise programa uluslararası konuşmacıların katkı sunduğunu belirtti.

"Misyon özelinde her yıl bir çalışma programı yayınlanıyor"

Projenin temsilcilerinden Dr. Merve Polat ise Ufuk Avrupa programı ve bu kapsamda yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Polat, 2025 yılında projenin çalışma taslağının okyanus ve sular restorasyonu, sürdürülebilir okyanus yönetimi uygulamaları, nehirden okyanusa, deniz plastikleri ve çöplerinin ele alınması için yapılması gereken uygulamaların yer aldığı 8 ana başlıktan oluştuğunu söyledi. Bu programın 2027 yılına kadar devam edeceğini aktaran Polat, "Misyon özelinde her yıl bir çalışma programı yayınlanıyor. Bu programda herkes yer alabiliyor" dedi.

Çalıştayın ardından katılımcılar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ni gezdi. İnteraktif deney düzenekleri ve simülasyon alanları ile merkezin her yaş grubuna hitap ettiğini söyleyen katılımcılar, merkezin, temasına oldukça uygun olduğunu ve çevre konusunda farkındalık yarattığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Deniz Kirliliği ile Mücadele İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

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