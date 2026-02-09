Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Kart Sistemi" ile Denizleri Koruyor - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Kart Sistemi" ile Denizleri Koruyor

09.02.2026 09:33  Güncelleme: 11:08
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mavi Kart Sistemi ile deniz kirliliğini önlemek amacıyla teknelerin atıklarıyi kayıt altına alıyor. 2019'dan bu yana 25 bin metreküp atık, denize karışmadan bertaraf edildi. Sistem, deniz ekosisteminin korunmasına önemli katkı sağlıyor.

(MERSİN) - Deniz kirliliği ile mücadelede etkin bir rol üstlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mavi Kart Sistemi ile yetki alanı içerisindeki teknelerin atık su, sintine ve yağ gibi atıklarının kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlıyor. Sistem sayesinde atıklar kayıt altına alınıyor, raporlanıyor ve denize bırakılması engelleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, deniz kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Mavi Kart Sistemi'ni etkin şekilde kullanıyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda Mobil Atık Tankı ile her gün atık alımı gerçekleştirilirken, 2019 yılından bu yana yaklaşık 25 bin metreküp tekne atığı denize karışmadan bertaraf edildi.

Küçük deniz araçları için geliştirilen sistem, bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerinden alınan atıkların manyetik bir kart aracılığıyla online takip edilmesini sağlayan bir takip sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem sayesinde gemilerde oluşan atıkların türü, miktarı, tarihi ve hangi kıyı tesisine teslim edildiği anlık olarak izlenebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sistem ile yalnızca yasal mevzuatı uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda denizleri gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde bırakmayı hedefliyor.

"Atıkların denize karışmasını engelleyerek, çevre ekosistemini koruyoruz"

Denizcilik Hizmetleri Denetim Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Arife Toğmanoğlu, sistemin teknelerin pis su, sintine ve yağ gibi atıklarının denize boşaltılmasını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir elektronik denetim sistemi olduğunu anlatarak, "Mavi Kart Sistemi sayesinde tekneler, atıklarını lisanslı tesislere teslim eder ve tüm işler kayıt altına alınır. 2019 yılından bugüne kadar tesisimiz aracılığıyla, yaklaşık 25 bin metreküp tekne atığı güvenli şekilde toplanmış ve bertaraf edilmiştir. Bu rakam, mavi kart sisteminin denizimizin korunmasında ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir. Sistem sayesinde her bir metreküp atığın denize karışması engellenmiş ve çevre ekosistemi adına önemli bir kazanım sağlanmıştır" dedi.

Tekne sahipleri uygulamadan memnun

Mersin Ticaret Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Yüzgeç, atıkların toplanma süreci ile ilgili memnuniyetini ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, gerçekleştirdiği çevresel temizlik hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Temizlik işlerimizle ilgilenecek başka bir birim yok. Sadece Büyükşehir Belediyesi şu anda burayla ilgileniyor. Tankımız dolduğu zaman talepte bulunuyoruz. Gelip hemen boşaltıyorlar" diye konuştu.

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda bir teknede görev yapan Basri Bulut ise "Talep ettiğimiz zaman Büyükşehir'den ekip hemen geliyor. Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

