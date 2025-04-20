Mersin'de Dikiş Kursu Kursiyerleri, 23 Nisan İçin Çocuk Kıyafetleri Dikti - Son Dakika
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Mersin'de Dikiş Kursu Kursiyerleri, 23 Nisan İçin Çocuk Kıyafetleri Dikti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir MERCEK dikiş kursu kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel çocuk kıyafetleri hazırladı. Hazırlanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Kıyafet Evi'ne gönderildi.

20.04.2025 11:28  Güncelleme: 13:16
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir MERCEK'teki dikiş kursu kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk kıyafetleri dikti. Kıyafet Evi'ne gönderilen kıyafetler, çocukların beğenisine sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir MERCEK'te devam eden Giyim Üretim Teknolojileri kursu ile kadınlar hem dikiş öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Kimisi kendisine ve çevresine kıyafet dikmenin mutluluğunu yaşarken, kimi de bu becerisini meslek haline getirerek ekonomik kazanç sağlıyor. Haftanın 5 günü süren derslerde dikilen kıyafetler ise Büyükşehir'in Kıyafet Evi'ne gönderiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların belli aralıklarla gidip çocukları için ücretsiz kıyafet temin edebildiği Kıyafet Evi, bu 23 Nisan'da bayrama özel kıyafetlerle bezendi. Dikiş kursu kursiyerlerinin diktiği süslü etekler, pantolon ve şortlu takımlar çocukların beğenisine sunuldu. Büyükşehir, el emeğiyle hazırlanan bayramlık kıyafetlerle de çocukların kalbine dokundu.

Çocuklar için kıyafet diken kursiyerler, şunları söyledi:

Helen Adanır: "Kıyafet Evi'ne kıyafetler dikiyoruz. 23 Nisan için sevgiyle yaptığımız ürünler bize heyecan veriyor. Önceliğimiz Kıyafet Evi'ne ürünler dikmek. Arkadaşlar bu konuda çok destek veriyorlar. Kendileri için de bir şeyler dikmeye çalışıyorlar. İpliğinden iğnesine kadar tüm malzemeleri belediyemiz temin ediyor. Buraya geldikleri zaman, hem maddi hem de manevi mutlu olacaklar. Ellerinden çıkan ürünleri gördükçe, burada daha çok olmak isteyeceklerinden eminim. Evde oturmasınlar. Kendilerine hem bir meslek edinme açısından, hem de psikolojik olarak iyi gelecek. MERCEK'te bir aile gibiyiz."

Kadriye Kengel: "Çocuklar sevinsinler. Onlar sevinince biz de mutlu oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Barış dolu günler dilerim."

Türkan Karaca: "Kursa 2 aydır geliyorum. Sıfır bilgim vardı. Buradaki öğretmenlerimizin özverisiyle, güzel dikiş teknikleri öğrendik. En önemlisi; ihtiyacı olan çocuklara bir şeyler yapabilmek bizi çok mutlu ediyor. İmkanımız olsa da bu kıyafetleri çocukların üzerinde görsek, onların mutlu anlarına şahit olabilsek. Böyle bir proje içerisinde olmaktan çok mutluyuz."

Gurbet Orha: , "Büyük bir hevesle başladım. Kendime, kızıma ve oğluma dikiyorum. Sevdiğim insanlara da kıyafet dikeceğim. En sevdiğimiz işlerden biri de 23 Nisan için diktiğimiz ürünler oldu. Çocukları mutlu etmek, bizi daha çok mutlu etti."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Dikiş Kursu Kursiyerleri, 23 Nisan İçin Çocuk Kıyafetleri Dikti - Son Dakika

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