Mersin'de Diş Hekimi Sulama Kanalına Uçan Kamyonette Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Diş Hekimi Sulama Kanalına Uçan Kamyonette Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Diş Hekimi Sulama Kanalına Uçan Kamyonette Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde diş hekimi Murat Çeviker (54), kontrolünü kaybederek sulama kanalına uçan kamyonetiyle hayatını kaybetti. Jandarma ve su altı ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda, Çeviker'in cansız bedeni ve aracı sudan çıkarıldı.

18.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü diş hekimi Murat Çeviker (54) hayatını kaybetti.

Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Murat Çeviker, sabah mesaisine gelmeyince yöneticileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Çeviker'in son görüldüğü Baharlı Mahallesi civarına jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma ve su altı ekipleri, buradaki sulama kanalında arama yaptı. Aramada, Çeviker'in kamyonetiyle kanala uçtuğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla araç ve Murat Çeviker'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kontrolünü kaybettiği aracıyla kanala uçtuğu tespit edilen Çeviker'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Tarsus, Mersin, Sağlık, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Diş Hekimi Sulama Kanalına Uçan Kamyonette Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Diş Hekimi Sulama Kanalına Uçan Kamyonette Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.