Mersin'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuklar için keyifli bir etkinlik düzenledi. Çocuklar itfaiyeci kıyafetleri giyerek yangın eğitimi aldı ve bahçede yanan bir aracı söndürdü. Etkinlik, farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

22.03.2025 10:13  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ATA Eğitim Merkezi'nde Down sendromlu çocuk ve ailelerinin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bir günlüğüne itfaiyeci olan çocuklar, itfaiyeci kıyafetlerini giyip halatla kayarken, bahçede yanan bir aracı söndürdü.

Toplumda dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalan, eğitim, sağlık, istihdam gibi temel haklardan mahrum bırakılan Down sendromlu bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 21 Mart'ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evleri'nden faydalanan Down sendromlu çocuklar, ATA Eğitim Merkezi'nde bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

İlk olarak ATA Eğitim Merkezi bünyesindeki görevli personel tarafından çocuklara yangın eğitimi verilirken, kısa bir yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyeci kıyafetlerini giyip, halatla kayan çocuklar, bahçede yanan bir aracı söndürdü. Etkinliğin devamında açık havada günü eğlenerek geçiren çocuklar hep birlikte pasta kesti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından günün anlam ve önemine ilişkin minik hediyeler dağıtılırken, görevlerini başarıyla tamamlayan çocuklara itfaiye sertifikası verildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, etkinliğe ilişkin şöyle konuştu:

"Farkındalık Günü'nde güzel ve keyifli bir etkinlik yaptık"

"Öncesinde İtfaiye teşkilatımız çocukların ailelerine yangın ve yangın anında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Daha sonra uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdik. Kuleden zipline ile çocukları kurtardık. Yanan bir araba söndürdük. Çocuklar itfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiyeci oldular. Daha sonra ailelerle birlikte pasta kestik. Biz, Büyükşehir olarak her zaman Down Sendromlu bireylerimize hizmet veriyoruz ama etkinlik farkındalık günü olduğu için daha farklı bir şey yapmak istedik. Vatandaşlarımızın down sendromu ile ilgili farkındalığını artırıcı güzel bir etkinlik oldu."

Etkinliğe oğluyla katılan anne Kadriye Sincer, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Oğlum çok beğendi ve memnun oldu. İtfaiyeci abi ve ablalar onları giydirdi. Ateş söndürdüler. Fotoğraf çekilip pasta yedik. Çok güzel geçti" dedi.

Başka bir veli Tülin Yılmaz, "Çok duygulandık ve çok güzel geçti. Çok mutlu oldular. Belediyenin yaptığı bütün etkinliklere katılıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe kızıyla katılan Mahmut Ataç, "Çok güzeldi. Çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu olduk. Berivan daha önce evde kaldığında konuşmayı kavrayamazken Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra konuşması çok güzel oldu. Organizasyon için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mert Çatkı, "Eğlenceliydi. Yangın söndürdük. Kaydık. Pasta kestik" dedi.

Berivan Ataç ise "Koştum. İtfaiyeci olduk. Çok iyiydi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Down Sendromu, Down Sendromu, İtfaiye, 21 Mart, Mersin, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:06:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement