Mersin'de Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ATA Eğitim Merkezi'nde Down sendromlu çocuk ve ailelerinin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bir günlüğüne itfaiyeci olan çocuklar, itfaiyeci kıyafetlerini giyip halatla kayarken, bahçede yanan bir aracı söndürdü.

Toplumda dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalan, eğitim, sağlık, istihdam gibi temel haklardan mahrum bırakılan Down sendromlu bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 21 Mart'ta kutlanan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Mola Evleri'nden faydalanan Down sendromlu çocuklar, ATA Eğitim Merkezi'nde bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

İlk olarak ATA Eğitim Merkezi bünyesindeki görevli personel tarafından çocuklara yangın eğitimi verilirken, kısa bir yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyeci kıyafetlerini giyip, halatla kayan çocuklar, bahçede yanan bir aracı söndürdü. Etkinliğin devamında açık havada günü eğlenerek geçiren çocuklar hep birlikte pasta kesti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından günün anlam ve önemine ilişkin minik hediyeler dağıtılırken, görevlerini başarıyla tamamlayan çocuklara itfaiye sertifikası verildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, etkinliğe ilişkin şöyle konuştu:

"Farkındalık Günü'nde güzel ve keyifli bir etkinlik yaptık"

"Öncesinde İtfaiye teşkilatımız çocukların ailelerine yangın ve yangın anında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Daha sonra uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdik. Kuleden zipline ile çocukları kurtardık. Yanan bir araba söndürdük. Çocuklar itfaiyeci kıyafetlerini giyip itfaiyeci oldular. Daha sonra ailelerle birlikte pasta kestik. Biz, Büyükşehir olarak her zaman Down Sendromlu bireylerimize hizmet veriyoruz ama etkinlik farkındalık günü olduğu için daha farklı bir şey yapmak istedik. Vatandaşlarımızın down sendromu ile ilgili farkındalığını artırıcı güzel bir etkinlik oldu."

Etkinliğe oğluyla katılan anne Kadriye Sincer, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Oğlum çok beğendi ve memnun oldu. İtfaiyeci abi ve ablalar onları giydirdi. Ateş söndürdüler. Fotoğraf çekilip pasta yedik. Çok güzel geçti" dedi.

Başka bir veli Tülin Yılmaz, "Çok duygulandık ve çok güzel geçti. Çok mutlu oldular. Belediyenin yaptığı bütün etkinliklere katılıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe kızıyla katılan Mahmut Ataç, "Çok güzeldi. Çocuklar mutlu oldu. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu olduk. Berivan daha önce evde kaldığında konuşmayı kavrayamazken Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra konuşması çok güzel oldu. Organizasyon için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mert Çatkı, "Eğlenceliydi. Yangın söndürdük. Kaydık. Pasta kestik" dedi.

Berivan Ataç ise "Koştum. İtfaiyeci olduk. Çok iyiydi" diye konuştu.