Mersin'de Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlayan Kurs Merkezleri

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile öğrencilere kaliteli ve nitelikli eğitim sunmayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini kent geneline yaymak amacıyla hayata geçirdiği projelerden Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, özellikle dezavantajlı bölgelerde öğrencilerin iyi bir eğitim almalarını sağlarken, akademik ve sosyal gelişimlerine de katkı sunuyor.

Nitelikli eğitmen kadrosunun yanı sıra kaynak kitap, konu anlatımı, rehberlik, sınav hazırlık programları, sosyal etkinlik ve atölye çalışmaları ile öğrenciler yalnızca LGS ve YKS'de değil, okul hayatlarında da destekleniyor.

Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, Aydıncık Kurs Merkezi'nin 2019 yılından beri hizmet verdiğini ve öğrencilerin merkezde hem sınavlara hazırlık yaptığını hem de okuldaki derslerine destek olduklarını belirtti. Öğrencilere kaynak kitap, deneme, soru bankası gibi destek sağladıklarını ve her hafta ücretsiz deneme yaptıklarını kaydeden Anamurluoğlu, şu bilgileri verdi:

"Başkan'ımız Vahap Seçer, 2019 yılında ilk olarak Aydıncık'ta kurs merkezimizi açtı. Bu sayede Mersin merkezdeki bir öğrenci ile buradaki öğrencimiz arasında, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış olduk. Öğrencilerimiz bu sayede sınavlara eşit şartlarda hazırlanıyorlar. Burada çok güzel ve dinamik bir ekip oluşturduk. Başarımızı artırmamızdaki en büyük etkenlerden biri de öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğini sağlamamızdır. Biz her ay veli ziyareti yapıyor, öğrencilerimizin çalışma ortamlarını yerinde görüyoruz. Aydıncık'ta zaten özel kurs merkezi olmadığı için, aileler çocuklarını mecburen ilçe dışına gönderiyor. Her aile de bütçe olarak bunu karşılayamıyor. Biz burada eğitim, kaynak kitap, deneme ve testleri ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Böylece ailelerin de bütçesine katkı sağlamış oluyor."

Oğlunun geçen sene kurs merkezinden faydalandığını ve bu sayede başarılı bir yıl geçirdiğini dile getiren anne Semiha Kuzu, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz, çocuklarımızla birlikte soru çözüp denemeler yapıyorlar. Eksik kaldıkları yerleri tekrar ediyorlar. Büyükşehir kurs merkezi, özellikle gelecek kaygısı taşıyan çocuklarımız ve bizim için çok iyi. Geldiğimiz noktada herkes çocuğuna özel ders aldıramıyor ya da bunu sağlayacak imkanı olmuyor. İnsanlar artık zor geçinmeye başladı. Bu açıdan Büyükşehir'in ücretsiz kurs merkezi, çocuklarımız için büyük bir fırsat."

Velilerden Hasan Artık, Büyükşehir Kurs Merkezi'nden faydalanan iki çocuğundan oğlunun geçen sene Silifke Fen Lisesi'ni kazandığını, kızının ise bu sene LGS'ye hazırlandığını kaydederek, "Oğlum, buranın imkanlarının çok faydasını gördü. Hocalarımızın yakın ilgisi ve denemeler, başarısının artmasını sağladı. Oğlumun başarısını gördüğümüz için, kızımın da buraya yazılmasını ve bu olanaklardan faydalanmasını istedik. Öğretmenlerle çocukların arasındaki ilişki iyi olduğu için başarı da artıyor. Buranın merkezi konumda olması, ulaşım açısından da çok iyi oldu. Ekonomik olarak da bizi çok rahatlattı" diye konuştu.

Bu yıl LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencisi Osman Kuzu, kurs merkezinden oldukça memnun kaldığını ve kurs imkanlarını çok beğendiğini söyleyerek,"Hocalarımız gayet donanımlı ve konuları bize en iyi şekilde anlatıyorlar. Ev ziyareti yapıyor ve bizimle ilgili durumları ailemizle paylaşıyorlar. Konu anlatımı ve kaynak desteği de yapıyorlar. Maddi imkanı olmayan öğrenciler dershaneye gidemiyor, ama Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkan sayesinde her öğrenci burada ücretsiz eğitim alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sene kurs merkezinden faydalanan, memnun kalınca bu sene de yararlandığını aktaran Ela Acar ise çok verimli bir sene geçirdiğini aktardı. Öğretmenlerinin çok ilgili olduğunu belirten Acar, "Hocalarım sayesinde özel derse gerek kalmadığını ve buranın yeterli olduğunu düşünüyorum. Aydıncık'ta, burası dışında başka bir kurs merkezi yok. Burası olmasaydı ek ders almak zorundaydım. Her gittiğimde hocalarım beni güler yüzle karşıladı ve sorularıma yardımcı oldular. Buraya geldiğim için mutluyum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum" dedi.