Mersin\'de Eğlence Mekanlarına Ceza

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Mersin'de eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 8 işletmeye 3 milyon 630 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı personeli, eğlence mekanlarını inceledi.

Denetimde, sigortasız işçi çalıştırıldığı ve kapalı alanda sigara içildiği belirlenen 8 işletmeye 3 milyon 630 bin lira ceza kesildi.