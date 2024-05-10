Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 5 Zanlı Tutuklandı

Mersin\'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 5 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri kullanarak adaylara kopya çektiren 5 zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

10.05.2024 10:19
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Mersin'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzenekleri olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 5 kişinin, ehliyet sınavlarına giren adayların vücutlarına gizledikleri kulaklık ve gizli kamerayla kopya çektirerek ehliyet almasını sağladığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda kopya düzeneği hazırlayan 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili polisin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleriyle Yakalanan 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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