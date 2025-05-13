Mersin'de Engelliler Haftası Etkinlikleriyle Farkındalık Yaratıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla Palmcity AVM'de "Engelsiz Dans ve Ritim Gösterisi" etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Bandosu performansı ile başlayan etkinlik, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin tango gösterileri ile devam etti. Lodos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin minik dinletileri ziyaretçilerden beğeni toplarken, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin step dansları ise etkinliğe renk kattı. Etkinlik alanında en çok ilgi gören bölümlerden biri de "En Özel Gözlerden Mersin" temalı fotoğraf sergisi oldu. Sergide, özel bireylerin objektifinden yansıyan Mersin kareleri yer aldı.

"Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Engelliler Haftası kapsamında ikinci gün etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız çok heyecanlılardı. Uzun süreden beri hazırlandıkları bir programdı. Engelleri hep birlikte aştık ve onların neler başardığını gördük. Program başlamadan önce hepsi 'Yapabilecek miyiz?' endişesi duyarken, onlara 'Çok hazırlanıp emek verdiniz, derin bir nefes alıp ben bunu yapabileceğim' deyin demiştim. Onlar da bunu başardılar ve etkinliğimiz çok güzel geçti. Sergimizde de onların gözünden Mersin'e baktık. Gerçekten Mersin'i çok güzel görüyorlar. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek" dedi.

"Hepimizin farkındalıklarının artması için yapılmış çok iyi bir etkinlik"

Gösteriyi izleyen vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getiridi:

- Mustafa Keser: "Bu sergide belirli bir göz ve kadraj olduğu çok belli oluyor. Bakmak ve görmek arasındaki fark fotoğraflarda ortaya çıkıyor ve bunu bize hissettirmişler. Fotoğrafları çok beğendim. Fotoğrafları görünce sergiyi hemen gezmek istedim. Çok güzel kareler var."

-Edanur Sağlam: "Bu şekilde program yapılmasına ve Büyükşehir'in desteği ile özel çocukların düzenli bir şekilde eğitim almalarından çok mutlu ve gururluyum. Onların bizden farklı olmadığını, umarım herkes fark eder."

- Hüseyin Doğan: "Hepimizin farkındalıklarının artması için yapılmış çok iyi bir etkinlik. Gösteriler çok renkli ve güzeldi. Anlamlı bir etkinlikti."

-Adnan Musto: "Unutulmaması ve hatırlanması gereken etkinliklerden birisi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, engelli bireyleri düşündüğü için teşekkür ederim. Engelli bireyler hatırlanıp böyle gündem olduğu zaman, daha fazla farkındalık oluşur."