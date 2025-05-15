Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Nostaljik Parti Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Nostaljik Parti Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Engelsiz Yaşam Parkı'nda 80'ler ve 90'lar temalı bir parti düzenledi. Etkinlikte özel bireyler ve aileleri müzik, dans ve çeşitli ikramlarla dolu bir gün geçirerek sosyalleşme fırsatı buldular.

15.05.2025 10:00  Güncelleme: 10:10
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi,  "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlediği 80'ler 90'lar partisi ile özel bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Müzik, dans ve ikramlarla dolu etkinlikte özel bireyler hem eğlendi hem de sosyalleşti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Özel bireyler için hazırlanan ve kentin farklı noktalarında hafta boyunca devam edecek etkinliklerin üçüncü gününde, Engelsiz Yaşam Parkı'nda nostaljik bir 80'ler 90'lar partisi gerçekleştirildi. Kentteki tüm özel gereksinimli bireyler ve ailelerine açık olan ve yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 80'li ve 90'lı yıllara ait sevilen şarkıları seslendirdi. Pamuk şeker, patlamış mısır ve kısır ikramlarının da yapıldığı etkinlikte, dönem konseptiyle hazırlanan özel köşede hatıra fotoğrafları çekildi. "Sevgi Varsa Engel Yok" mottosuyla düzenlenen Engelliler Haftası programları devam edecek.

"Kentimizde bulunan bütün engelli bireylere açık bir parti oldu"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, Engelliler Haftası kapsamında çok çeşitli etkinlikleri olduğunu belirterek, "Engelsiz Yaşam Parkı'nda 80'ler 90'lar konsepti ile özel gereksinimli bireylerimizle birlikte bir parti düzenledik. Bu parti, belediyemizin hizmetlerinden faydalanan engelli bireylerin yanı sıra, kentimizde bulunan bütün engelli bireylere açık bir etkinlikti. Bazı engelli bireyler partiye uygun konsepte giyindi. Doyasıya eğlendiler. Engelliler Haftası boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan etkinliklerimizi takip ederek katılım sağlayabilirler" dedi.

Özel bireyler doyasıya eğlendi

Etkinliğe katılan özel bireyler ve aileri ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hülya Önder: "Bugün 80'ler 90'lar Partisi oldu. Mümkün olduğunca konsepte uymaya özen gösterdim. Çocuklarımız toplumun parçası olduğu zaman daha mutlu oluyor ve kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bizim en büyük kaygımız yarınlar. Tam olarak bu kaygıları gidermiş olmasak da umut besliyoruz. Bu bağlamda her alanda, her yerde çocuklarımızın var olması için elinden geleni yapan Büyükşehir'e teşekkür ediyorum."

-Nedime Demir: "Çok eğlenceli ve samimi buldum. 80'ler ve 90'ların ruhunu bize tekrar yaşattılar. Bu konsept herkese açık oldu. Davetlileri geniş yelpazede tuttular. Bu yönden çok hoşuma gitti."

-Güler Katırcıbaşı: "Kızım çok mutlu olduğu için, ben de mutluyum. Süperin üstünde bir başkanımız var. Çok memnunuz."

-Alın Katırcıbaşı: "Eğlendim. Güzel parti oldu. Dans ettim. Konser de dinledim. Bugün mutluyum."

-Beyza Günşor: "Bugün 90'lar partisi vardı. Arkadaşlarımla çok eğlendim."

- Selçuk Karaaslan: "Çok güzel bir gün. Çünkü okulumuzu çok seviyoruz. Partimiz çok güzel."

- Gamze Polat: "Eğlenmeye geldim. Dans ettim. Çok da güzel eğlendim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Engelliler Haftası Kapsamında Nostaljik Parti Düzenlendi - Son Dakika

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