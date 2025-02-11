Mersin'de 'Engelsiz Transfer Aracı' Hizmetiyle Özel Gereksinimli Bireylere Destek - Son Dakika
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Mersin'de 'Engelsiz Transfer Aracı' Hizmetiyle Özel Gereksinimli Bireylere Destek

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı 'Engelsiz Transfer Aracı' hizmeti, ortopedik engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırarak toplumsal hayata katılımlarını artırıyor. 2019'dan bu yana 56 bin 790 kez kullanılan bu hizmet, özel gereksinimli bireylerin kamu kurumları ve hastanelere erişimini sağlıyor.

11.02.2025 10:33  Güncelleme: 11:23
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Transfer Aracı' hizmeti, özel gereksinimli bireylerin ulaşımını kolaylaştırıyor. 2019'dan bu yana Mersin'in 4 merkez ilçesinde 56 bin 790 kez kullanılan hizmet, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına ve toplumsal hayata katılmalarına destek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsiz Transfer Aracı' hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin şehir içi ulaşımını daha konforlu hale getiriyor. Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan hizmet, ortopedik engelli bireylerin, kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmalarını sağlıyor. 2019 yılından bu yana kentteki 4 merkez ilçede 56 bin 790 kez Engelsiz Transfer Aracı ile ulaşım sağlandı.

Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar faydalanıyor

Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle özel gereksinimli bireylerin bağımsız hareket etmelerini teşvik ederken, erişilebilir ulaşımın önemine dikkat çekiyor. Engelsiz Transfer Aracı aynı zamanda ortopedik engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendiriyor. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler Engelsiz Transfer Aracı'ndan faydalanmak için 2 gün öncesinde Teksin üzerinden başvuru yapabiliyor.

"Talep edilen tarihten en az 2 gün önce randevu oluşturulması gerekiyor"

Sağlık İşleri Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak görev yapan Onur Örbük, hizmetten yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan, akülü tekerlekli sandalye kullanan özel gereksinimli bireylerin yararlandığını belirterek, "Bu hizmetten faydalanabilmek için, talep edilen tarihten en az 2 gün önce randevu oluşturulması gerekiyor. Biz belirttikleri tarih ve saatte onları adreslerinden alıp istedikleri yere götürüp, işleri bittikten sonra da adreslerine bırakıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini halledebilmeleri için verilen bir hizmet. Hastane, diş hastanesi, postane, adliye, sınav yerleri gibi birçok yere ulaşımlarını sağlıyoruz" dedi.

'Engelsiz Transfer Aracı' hizmetinin, erişilebilirliği kapsayan bir hizmet olduğunu ifade eden Örbük şöyle devam etti:

"Şehrin erişilebilirliği bizim için çok önemli. Özel gereksinimli bireylerin şehir hayatına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla verdiğimiz hizmetleri, güncelleyerek ve geliştirerek sunmaya devam ediyoruz."

"Evden alıp gideceğim yere bırakıyorlar, sonra tekrar eve getiriyorlar"

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Barış Duruk, yüzde 80 ortopedik engelli olduğunu ve 'Engelsiz Transfer Aracı' hizmetinden uzun zamandır yararlandığını belirterek, "Sadece hastanelere değil, sınav yerlerine ulaşımımda da benim için kolaylık olmuştu. Konforlu ve ulaşım için çok iyi bir transfer aracı. Çok iyi düşünmüşler. Bütün engelli kardeşlerimizin ulaşımı için kolaylık sağlıyorlar. Ben ne zaman arasam, mutlaka bana yardımcı oluyorlar. Evden alıp gideceğim yere bırakıyorlar, sonra tekrar eve getiriyorlar. Belediyemizin bütün projelerinden herkesin faydalanması lazım. Çünkü gayet başarılı projeleri var. Hayata tutunan herkes için tavsiye ederim" dedi.

"Engellerin kalkması açısından bu tarz hizmetler çok önemli"

Kazanlı Mahallesi'nde ikamet eden ortopedik engelli Yücel Güven ise "Çok iyi bir hizmet. Ben çok memnunum. Randevu alıyoruz. Saatinde gelip alıyorlar, hastaneye götürüyorlar. İşimiz bitince de eve geri getiriyorlar. Engellerin kalkması açısından bu tarz hizmetler çok önemli" diye konuştu.

Yücel Güven'e refakat eden kardeşi Hüseyin Güven de "Engelli Transfer Aracı da çok güzel bir hizmet. Herkesin memnun kalması gerekiyor. Daha önce kardeşim bu kadar kötü değildi, son 5 yıldır kötüleşti. O zamandan beri bu hizmetten yararlanıyoruz. Bu tür hizmetler, engelli arkadaşlarımız için çok iyi. Bu şekilde hastanelere rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 'Engelsiz Transfer Aracı' Hizmetiyle Özel Gereksinimli Bireylere Destek - Son Dakika

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