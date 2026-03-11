2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Songül Aktekin (27) ile eşi Selami Aktekin (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.
