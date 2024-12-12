Mersin'de Esnaf Ziyareti: Ekonomik Sorunlar Görüldü

Güncel

ABD\'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var

ABD, Suriye\'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı

Esad\'ın gidişi, onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Gurbetelli YALÇIN

(MERSİN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Mersin'de çarşı esnafını ziyaret etti. Demir, bir kebapçı dükkanında Mersin'in meşhur yemeği tantuninin etten değil de tavuktan yapıldığını görünce bunun nedenini sordu, Tantuni ustası, "Bu civarda bir sürü tantunici var, hepsinde tavuk daha çok satılıyor. Vatandaş daha hesaplı buluyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ile Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti, "Ekonomik Sorunların Var Bir Çaresi" sloganıyla Türkiye'nin farklı illerinde ekonomik sorunların çözümünü anlatıp vatandaşın sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerini dolaşan heyetin bu haftaki son durağı Mersin oldu. Demir, Mersin çarşısında esnafı ziyaret etti.

Demir ilk olarak bir kıraathaneyi ziyaret edip işletmecisine insanların günde ne kadar çay içtiğini sordu. İşletmecinin tanesi 10 TL'den 4 çay sattığını söylemesi üzerine Demir, "eskiden insanlar 10 tane içerdi gün boyu" dedi.

"Satışlar yarı yarıya düştü"

Demir'in ziyaret ettiği bir kebapçı dükkanının işletmecisi işlerin durgun olduğundan şikayet etti. Demir'in geçen seneye göre satışların nasıl olduğunu sorması üzerine işletmeci satışların yarı yarıya düştüğünü belirterek insanlarda alım gücünün kalmadığını kaydetti. Demir, işletmeciye sorunların çaresinnin erken seçim olduğunu söyledi.

"Yakında kepenk kapatacağız"

Bir manavı ziyaret eden Demir'in fiyatları sorması üzerine manav biberi halden 100 liraya aldığını ve dükkanda 120 liraya sattığını belirtti. Demir bunun üzerine biberi elinde tutarak "enflasyonun kralı" dedi. Biberi TÜİK'e göndermeyi teklif eden Demir, "TÜİK iyi hesaplayamıyor, biberi TÜİK'e gönderelim mi?" dedi. Manav umudunun olmadığını belirterek, "Kesinlikle umudum yok. İlerimizi göremiyoruz. Yakında kepenk kapatacağız, mülk sahibi olmasam çoktan kapatmıştım" dedi.

"Hiç yüzü gülen, mutlu bir insan var mı?"

Bir otoparkı ziyaret eden Demir, otopark işletmecisine insanların yüzünün gülüp gülmediğini sorması üzerine otopark işletmecisi, "Hiç yüzü gülen, mutlu bir insan var mı? Gülmeyi boşver mutlu adam yok. Ekonomik sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"Tavuk daha çok satılıyor. Vatandaş daha hesaplı buluyor"

Mersin'in meşhur yemeği olan tantuni işletmesini ziyaret eden Demir, genellikle etten yapılan tantuninin tavuktan yapıldığını görmesi üzerine bunun nedenini sordu. Usta, "Bu civarda bir sürü tantunici var, hepsinde tavuk daha çok satılıyor. Vatandaş daha hesaplı buluyor" dedi.

Bir cep telefonu mağazası işletmecisi Suriyeli sığınmacıların gitmesi halinde Türkiye'nin düzeleceğini belirtince Demir, "Suriyeliler hemen gider mi? 15 senede geldiler. Sosyologlar gelenlerin üçte birinin ancak gideceğini söylüyor. Dağılmış bitmiş bir ülkeye siz gider misiniz? Böyle güzel bir memleket bırakılıp gidilir mi? Komşularımızın da burada güven içerisinde yaşamasından mutluyuz tabi yeter ki haksız rekabet yapmasınlar" diye konuştu.

"Dayanacak güç mü kaldı"

Çiçekçi dükkanını ziyaret eden Demir, işletmeciye 2025-2026 yılına kadar dayanıp dayanamayacağını sorması üzerine işletmeci, "dayanacak güç mü kaldı?" dedi. Ayrıca işletmeci çoğu esnafın kepenk kapattığını belirtti. CHP'nin asgari ücret teklifini işletmeciye aktaran Demir, "30 bin lira diyoruz ama esnafa çalışan başına 6 bin lira destekle beraber" demesi üzerine işletmeci, "o destek sağlanırsa işletmeci ayakta kalır" dedi.