 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Esra Asena Temir'in ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Esra Asena Temir'in ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı

Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in darbedildikten sonra hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında Temir ile araçta tartıştıklarını ve kendisine saldırdığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin\'de Esra Asena Temir\'in ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı
23.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in, darbedildikten sonra bırakıldığı hastanede ölümüyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Mustafa Bangiz (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Temir'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Temir ile araçta tartıştıklarını söyledi

Temir'in kendisine vurduğunu öne süren Bangiz, şöyle konuştu:

"Direksiyondayken beni itti. Ben de elini tutup onu itmeye başladım. 'Dur artık kendine gel' diye bağırdım. Direksiyonu da tutmaya çalışıyordum. Yüzümü elleriyle tutunca ben de omzundan ittim, yeter artık dedim. Kendisini sürekli ittim. Bu sırada kafasını arabaya çarpmış olabilir."

Bangiz, kadının ailesinin kendisine saldırmasından korktuğu için Adana'ya gittiğini, Temir'i hastaneye anne ve babasının götürdüğünü belirtti.

Tanık olarak dinlenen Toros Devlet Hastanesi'nde görevli polis İ.G. ise şunları anlattı:

"Aracın arka koltuğunda bir yaralı olduğunu söylediler. Görevliler yaralıyı acil müdahale odasına aldılar. Aracı getiren kişiye ne olduğunu sorduğumda trafik kazası olduğunu söyledi. Ben 'trafik kazası böyle olmaz' deyince sanığın babası olan kişi 'yüksekten düşme' dedi. Olay yerini sorunca kaçamak cevaplar verdi. Yanındaki eşiyle polis noktasına davet ettim. Yaralının, oğullarının kız arkadaşı olduğunu, Akbelen tarafında kadını darbettiğini, kadını hastaneye getirmeleri için aracı kendilerine teslim ettiğini söyledi. Ben de durumu merkeze bildirdim."

Diğer tanıklar ile avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

Olay

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen Esra Asena Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Temir'i darbettiği öne sürülen Mustafa Bangiz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toros Dağları, Mersin, Yargı, Güvenlik, Cinayet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Esra Asena Temir'in ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Esra Asena Temir'in ölümüyle ilgili sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement