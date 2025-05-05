Mersin'de Evlilikler İçin Yoğun Gün: 05.05.2025 Tarihine Büyük İlgi - Son Dakika
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Mersin'de Evlilikler İçin Yoğun Gün: 05.05.2025 Tarihine Büyük İlgi

Mersin Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 05.05.2025 tarihi için yoğun talep ile karşılaştı. Bugün 22 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftler, bu akılda kalıcı tarihi özel bir gün olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

05.05.2025 16:20
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yılın en yoğun günlerinden birini yaşadı. Evlendirme Memuru Minel Keskin, 05.05.2025 tarihinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü aratmayacak derecede talep gördüğünü belirtti.

Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, evliliklerine akılda kalıcı tarihte adım atmanın heyecanını yaşadı.

"22 çiftimizin nikahlarını bugün gerçekleştiriyoruz"

Günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmede bulunan Yenişehir Belediyesi Evlendirme Memuru Minel Keskin, "Çiftlerimiz bugünü unutmamak adına özellikle tercih ediyorlar. 14 Şubat'ı aratmayan bir yoğunluğumuz söz konusu. 22 çiftimizin nikahlarını bugün gerçekleştiriyoruz. 05.05.2025 tarihindeki bu görsel uyum ve ahenk, inşallah evliliklerine de yansır. Bu özel tarihi tercih eden çiftlerimize, bu gün gibi hayatlarının da hep özel geçmesini diliyorum. Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit adına çiftlerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir ömür temenni ediyorum" dedi.

Dünyaevine giren çiftlerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Buse Ela Çınar, "Bu tarihi seçtik çünkü bizim için çok önemli ve çok güzel bir tarih. Akılda kalıyor, insanların aklında da kalan bir tarih. Bu yüzden en özel günümüzde bu tarihi seçtik."

-Burak Taygar: "05.05.2025'i özellikle seçtik. Allah bizlere de diğer tüm çiftlere hayırlı ve mutlu evlilikler nasip etsin. İlgilerinden dolayı Mersin Yenişehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum."

-Alara Dilek: "05.05.2025'i kaçırmamak için seçtik. Çünkü özel ve akılda kalıcı bir tarih."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Evlilikler İçin Yoğun Gün: 05.05.2025 Tarihine Büyük İlgi - Son Dakika

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