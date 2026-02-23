Mersin'de Fahiş Aidat Artışlarına Tepki! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Fahiş Aidat Artışlarına Tepki!

Mersin\'de Fahiş Aidat Artışlarına Tepki!
23.02.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRKTYD Mersin temsilcisi Bayram, fahiş aidat artışları ve denetimsizlik için yasal düzenleme talep etti.

TÜRKİYE Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin (TRKTYD) Mersin il temsilcisi Ömer Bayram, "Son yıllarda ülkemizde fahiş aidat artışları, denetimsiz yönetimleri ve mafyatik yönetim sistemleri ciddi bir sorun haline gelmiştir" dedi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Mersin il temsilcisi Ömer Bayram, site ve apartman yönetimlerinde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirme yaptı. Planlanan yasal düzenlemeler hakkında konuşan Bayram, "Son yıllarda ülkemizde fahiş aidat artışları, denetimsiz yönetimleri ve mafyatik yönetim sistemleri ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vatandaşlarımızın alın teriyle ödediği aidatlar, şeffaf olmayan uygulamalarla artırılmakta ve insanlar mağdur edilmektedir. Artık bu düzen değişmelidir" diye konuştu.

'TÜM HARCAMALAR KAYIT ALTINA ALINACAK'

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılması planlanan yeni düzenlemelerle, site yönetim firmalarının lisans yetki belgesi almasının zorunlu olacağını söyleyen Bayram, "Tüm harcamalar kayıt altına alınacak. Bakanlık yılda bir denetim yapabilecek ve fahiş aidat artışlarına sınırlama getirilecektir. Bu değişiklikler adalet ve şeffaflık için önemli bir adımdır. Bizler, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve sektörde güveni artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Mersin'den tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; adil, şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim düzeni istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mersin, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Fahiş Aidat Artışlarına Tepki! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:35:36. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Fahiş Aidat Artışlarına Tepki! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.