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Mersin'de FETÖ üyesi eski astsubay cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ üyesi eski astsubay cezaevine gönderildi

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. TSK'den ihraç edildiği ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin\'de FETÖ üyesi eski astsubay cezaevine gönderildi
08.01.2024 - 10:13,
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Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

FETÖ hükümlüsü eski astsubay, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

TSK'den ihraç edildiği ve FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine katıldığı bildirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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