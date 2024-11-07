Mersin'de 'Gelecek İçin Bir Fidan' Etkinliği ile Defne Koruluğu Açıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği ve Toroslar Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Gelecek İçin Bir Fidan' etkinliğiyle Korukent Mahallesi'nde 'Defne Koruluğu' açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği Projesi olan İklim Değişikliğine Adaptasyon Hibe Programı'nda hibe aldığı 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesi kapsamında düzenlenen açılış programında katılımcılar, öğrencilerle birlikte 30 dönümlük koruluğa defne fidanı dikti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) Projesi olan İklim Değişikliğine Adaptasyon Hibe Programı'nda hibe aldığı 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' isimli projesi kapsamında 'Gelecek İçin Bir Fidan' etkinliğiyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde Defne Koruluğu'nun açılışı yapıldı.

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde yer alan Defne Koruluğu açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 'Ben Anadoluyum' isimli belgeselin gösterimi yapıldı. 30 dönümlük Defne Koruluğu'nda katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidan dikti, alanı gezerek bilgi aldı.

"Alanlar sadece halkın günlük ulaşımını kolaylaştırmak için seçilen yerler değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i temsilen etkinlikte konuşan Hamit Mert Avcı, "Omuz omuza, halka nefes alabileceği alanlar yaratıyoruz. Bu alanlar sadece halkın günlük ulaşımını kolaylaştırmak için seçilen yerler değil. Aynı zamanda etrafında karbondioksite yutak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ekonomik kriz bugünün sorunu olabilir ama ekolojik kriz hem bugün, hem 10 yıl, hem de 100 yıl sonrasının sorunu" dedi.

Defne ağaçlarının hem ekolojik, hem de ekonomik değerine dikkat çeken Avcı, "Burası halka nefes alan alanlar açmak dışında, sürdürülebilir bir belediyecilik ve sağlıklı bir insan hayatı için en önemli önceliğimiz" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ekolojik krizin dünyada birinci sıraya koyulması gereken bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Hayatlarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz müddetçede, bu kriz yoğunlaşarak devam edecek. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bir proje yaptı. Bu projeye Toroslar Belediyemizi de dahil etti. Bugüne kadar atıl bırakılmış, belediyemizin 30 dönümlük alanındaki Defne Koruluğu; kentin merkezi olabilecek bir yerde, insanların nefes alabileceği bir alan olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir görevlerinin; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma, uyum sağlama ve dirençli bir kent yaratma olduğunu belirterek, "Gelecek İçin Bir Fidan' etkinliğimizde, karbon yutak alanları oluşturacak kentsel ısı adası dediğimiz olumsuzlukları azaltacak ve bununla ilgili şehrimizin her yerine ağaçlandırma çalışmalarını artıracağız. Defne koruluğu; ağaç dikilmesinin ötesinde, iklim değişikliğine uyum sağlamak, karbon salınımını azaltmak, karbon yutakları oluşturmak, daha yaşanılabilir bir çevre için attığımız güçlü bir adım" ifadelerini kullandı.

"Her diktiğimiz fidan geleceğimiz için bir umut"

Koruluğa, 350 adet defne fidanı, 120 adet yaylıcı ardıç, 100 adet ağaç ligustrum, 75 adet akçaağaç ve 30 adet kauçuk fidanı dikildi. Dikilen ağaçların karbon tutma kapasitesi sayesinde, iklim dostu bir alan yaratmalarına destek olacağını belirten Dr. Halisdemir, "Gelecekte kentimize temiz hava, doğal bir gölgelik yaşam, sağlıklı bir ekosistem sunacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarımızla aynı zamanda, doğa sevgisini ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Her diktiğimiz fidan geleceğimiz için bir umut, doğa dostu bir gelecek için yatırımdır" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

-Bade Temel: "Hepimiz sırayla ağaç diktik. Ağaçlar bize oksijen verir, nefes almamızı sağlar. Eğer ağaçlar olmazsa, biz de yaşayamayız. Hem gelecek nesiller için, hem de bizim için kentimizin daha çok ağaçlandırılması lazım."

- İdil Önen: "Ağaç diktik. Bu çok önemli bir şey; çünkü oksijen olmazsa bitkiler, hayvanlar ve insanlar hayatta kalamazlar. Bu yüzden ağaçlandırma faaliyetinin çok önemli bir aktivite olduğunu düşünüyorum."