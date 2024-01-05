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Mersin'de Gençlik Merkezleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Mersin'de Gençlik Merkezleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Mersin'de Akdeniz, Yenişehir, Toroslar, Silifke, Tarsus ilçelerinde inşaatı tamamlanan 5 gençlik merkezi ve Mezitli ilçesindeki engelsiz yaşam merkezi için Valilik himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci merkezlerin donanım işlerini yapacak. Vali Ali Hamza Pehlivan, kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, merkezlerin açılışının 1-2 ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Mersin\'de Gençlik Merkezleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi İçin Protokol İmzalandı
05.01.2024 - 17:27,
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Mersin'de inşaatları tamamlanan 5 gençlik merkezi ve bir engelsiz yaşam merkezinin donanım işleri için protokol imzalandı.

Akdeniz, Yenişehir, Toroslar, Silifke, Tarsus ilçelerindeki inşaatları biten gençlik merkezleri ile Mezitli ilçesindeki engelsiz yaşam merkezi için Valilik himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 80 öğrenci merkezlerin donanım işlerini yapacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, imza töreninde, kentte kurumların koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu projede mesleki eğitimin önemini vurgulamak istediklerini belirten Pehlivan, "Mesleki lisede eğitim alan 80 öğrencimizin fiilen çalışmasıyla gençlik ve engelsiz yaşam merkezlerimizin teknik, mekanik ve mobilya donanımı gerçekleştirilecek. Merkezlerin açılışını 1-2 ay içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yiğit protokolü imzaladı. ???????

Kaynak: AA
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