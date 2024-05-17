Mersin'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı - Son Dakika
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Mersin'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Mersin\'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Mersin Valiliği, terör örgütü sempatizanları ve bazı grupların Kobani eylemlerine ilişkin davayı protesto etmek amacıyla yasa dışı gösteri hazırlığı yapabileceği gerekçesiyle açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü eylem, gösteri ve yürüyüşleri 20 Mayıs Pazartesi saat 23.59'a kadar yasakladı. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği gerekçesiyle alındı.

17.05.2024 10:53
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Mersin Valiliği, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 20 Mayıs Pazartesi saat 23.59'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü sempatizanları ve bazı grupların, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davayı protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı gösteri hazırlığında olabilecekleri belirtildi.

Bu eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceğinin bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, STK ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek şahısların ve araçların Mersin il merkezine girişlerinin, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü doğrultusunda 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'den 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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