Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yatağa Bağımlı Hastalara Ücretsiz Nakil Hizmeti

18.02.2026 13:52  Güncelleme: 14:57
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, yatağa bağımlı hastaların ücretsiz olarak hastaneye veya evden eve nakillerini yapan hasta nakil ambulansı hizmeti sunuyor. 2019'dan bu yana toplam 85 bin hastaya ulaşılarak, güvenli ve konforlu taşımacılık sağlanıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hasta nakil ambulansı hizmeti, yatağa bağımlı hastaların ücretsiz olarak hastaneye veya evden eve nakillerini sağlıyor. 11'i merkezde ve 5'i ilçelerde olmak üzere toplam 16 hasta nakil ambulansı ile hizmet veren servisin bünyesinde, 1 adet de acil yardım ambulansı bulunuyor.

Mersin merkezde ve ilçelerde vatandaşların sağlık hizmetleri ve konforu için çalışan Hasta Nakil Ambulans Servisi, gün içinde randevuyla hareket ediyor. Gerekli ekipmanlar ve uzman sağlık personeli refakatinde gerçekleştirilen nakil hizmetinden, yatağa bağımlı veya oksijen desteği alması gereken vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. 44 sağlık personeli ile vatandaşların yanında olan servis, 2019 yılından bu yana 85 bin hastaya hizmet verdi.

Merkez ilçeler dışında yaşayan vatandaşlar, planlama ile hareket eden ekiplerin nakil hizmeti için bir gün önceden randevu oluşturabiliyor. Ekipler, hastaların tedavi süreçleri bittikten sonra yine evlerine güvenli bir şekilde naklini sağlıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar; Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ve Ambulans Birimi'nin 0 324 234 84 00 numaralı telefonunu arayarak bilgi ve randevu alabiliyor.

"2019 yılından bu yana 85 bin hastaya nakil hizmeti verdik"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü Ambulans Servisi Mesul Müdürü Deniz Anahtar; kent genelinde kesintisiz hizmet verdiklerini vurgulayarak, 2019 yılından bu yana 85 bin hastaya ulaştıklarını dile getirdi. Hastaların güvenli ulaşımını esas aldıklarını dile getiren Anahtar, "Sürekli oksijen desteği alan veya yatağa tam bağımlı hastalarımızın evden hastaneye, hastaneden de eve nakillerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamaktayız. Vatandaşlarımız Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ya da 0 324 234 84 00 numaralı telefondan bizlere ulaşım sağlıyor. Hastalarımıza uzman personelimiz ve teknolojik cihazlarla donatılmış ambulanslarımızla hizmet vermekteyiz" dedi.

Yurttaşlara sadece hastaneye gidişlerinde değil, işlemlerinin tamamlanmasının ardından eve dönüşlerinde de destek olunduğunu aktaran Anahtar, "Vatandaşlarımız, hastanede işleri bittikten sonra arayarak yeniden talep oluşturuyorlar. Biz de hastalarımızı çok bekletmeden alıyor ve tekrar evlerine bırakıyoruz. Mersin merkezde oturan hastalarımızın kayıtları, aynı gün içinde saat 08.00'den itibaren alınmaya başlanıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, hasta nakil hizmetinden oldukça memnun

Ambulans hizmetinden yararlanan vatandaşlardan Nusret Tekinbaş, nakil hizmetinden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Sağlıkçı arkadaşlardan çok memnunum. Hastaneye düzenli olarak gidiyorum ve Büyükşehir'in ambulans hizmetinden sürekli faydalanıyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar. Gelir gelmez tansiyonumu ölçüp, oksijenimi bağlıyorlar. Ondan sonra hastaneye gidiyoruz. Tedavimiz bittikten sonra da bizi hastaneden alarak, tekrar eve bırakıyorlar. Büyükşehir'in bu hizmeti çok iyi. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Nakil ambulans hizmetinden yararlanan Nusret Tekinbaş'ın refakatçisi Yüksel Tekinbaş ise "Eşim KOAH hastası olduğu için, sürekli hastaneye gidip geliyoruz. Nakil aracı olmasa gidemeyiz. Talep ettiğimizde hemen geliyor ve özel olarak ilgileniyorlar. Eşime oksijen takıp tansiyonunu ölçüyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

