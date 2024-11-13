Mersin'de Hayvan Sahiplenme Kampanyası Büyüyor

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir"den kampanyasına hayvanseverlerin ilgisi artarak devam ediyor. 23 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 6 Ekim'de yapılan Patifest'le artan sahiplendirme sayıları, 3. Uluslararası Tarsus Festivali'yle sürdü. Büyükşehir Belediyesi, kampanya başladığı andan bugüne kadar 238 köpek ve 102 kedi sahiplendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin planlı ve yoğun çalışmalarıyla başlatılan ve Başkan Vahap Seçer'in 23 Ağustos'ta duyurduğu kampanyaya Mersinli vatandaşlar sahip çıkarak yoğun ilgi gösterdi. Sosyal medya hesaplarından ve farklı basın yayın organlarından kampanyayı duyan vatandaşlar, Kaşlı Geçici Bakımevi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarını gezerek bir can dost sahiplenmeye başladı.

Ağustos ayından bu yana birçok köpeği ve kediyi sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği festivallerde de sahiplendirme alanı oluşturarak vatandaşların patili dostlarla tanışmasını ve bağ kurmasını sağladı. Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri, Patifest ve yakın zamanda yapılan Uluslararası Tarsus Festivali'nde kurulan sahiplendirme alanında toplam 37 köpek ve kedi sahiplendirdi. Büyükşehir Belediyesi, bu sayılarla birlikte kampanya başladığı andan bugüne kadar 238 köpek, 102 kedi sahiplendirdi.

"Vatandaşlarımızı ve can dostlarımızı ortak paydada buluşturmak istedik"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, yasa değişikliğinden sonra hızlı bir şekilde organize olarak kampanyayı başlattıklarını belirtti. Benli, "Bu kampanyayla belediyemizi, vatandaşları ve can dostlarımızı ortak paydada buluşturmayı amaçladık" dedi.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nden köpek sahiplenen vatandaşlar için mama, aşı ve pet kuaför noktasında sağladıkları kolaylıkları da anlatan Benli, Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptıkları protokolden de bahsetti. Protokol gereği, Büyükşehir Belediyesi'nden köpek sahiplenen vatandaşların veteriner hekim işlemlerinin yüzde 25 indirimli olduğunu hatırlattı.

Benli, Büyükşehir bünyesinde yapılan festivallerde patili dostlar için de bir alan oluşturduklarını ve sahiplendirme yaptıklarını söyledi. Detayları paylaşan Benli, şunları dile getirdi:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Sayapark'ta bir sahiplendirme alanı oluşturduk. Burada dört adet köpek sahiplendirdik. 6 Ekim'de Patifestimiz oldu ve bu alanda can dostlarımıza yoğun bir ilgi oldu. Patifest'e 10 kedi, 10 köpek götürdük. 10 köpeğin hepsini sahiplendirdik. Vatandaşların ilgisi üzerine bu sayının yetmediğini fark ettik ve beş köpek daha getirdik, onlar da sahiplendirildi. Toplamda 15 beş köpek, sekiz kediyi Patifest'te sahiplendirmiş olduk. Uluslararası Tarsus Festivali'nde de 10 adet köpek sahiplendirdik. Böylece Patifest'ten sonra 85 köpek sahiplendirmiş olduk."

"Vatandaşlarımız hem projeye hem can dostlarımıza sahip çıktı"

Kampanya başladığı andan itibaren bugüne kadar sahiplenilen patili dost sayılarını da paylaşan Benli, "Bugüne kadar toplam 238 adet köpek, 102 adet kedi sahiplendirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu. Vatandaşlarımız hem projeye hem de can dostlarımıza sahip çıktı, sahip çıkmaya devam ediyor. Patifest gibi diğer festivallerde de biz sahiplendirme alanı oluşturacağız" diye konuştu.