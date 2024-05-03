Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, saklandığı evdeki kıyafet dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kent genelinde aranan kişilere yönelik 20 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 80 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan B.K'yi saklandığı evde kıyafet dolabında yakaladı.
O anlar, ekiplerin kamerasınca kaydedildi.
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