Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ş. (38) idaresindeki 33 BAL 197 plakalı motosiklet, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü A.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Hüzün: Motosiklet Kazasında Bir Ölü - Son Dakika
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