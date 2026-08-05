Mersin'de İhlal Tespitine 667 Bin Lira Ceza

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara 667 bin 464 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde, 1220 firmada 104 bin 90 ürün kontrol edildi.

Ekipler, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara toplam 667 bin 464 lira idari para cezası uygulandı.