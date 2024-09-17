Mersin\'de İnsansız Su Altı Yarışması

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Mersin'de 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması' başladı

Olimpik Yüzme Havuzunda 17-20 Eylül arasında gerçekleştirilecek yarışmada 45 takım mücadele ediyor

MERSİN - Mersin'de, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı. Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda 17-20 Eylül arasında gerçekleştirilecek yarışmada 45 takım mücadele ediyor.

ASELSAN'ın organizasyonunda gençlerin tasarladığı uzaktan kumandalı ve otonom su altı araçlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma başladı. Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve 1100 takımın başvurduğu yarışmanın final mücadelesinde, lise grubunun yer aldığı temel kategoride 25, üniversite grubunun yer aldığı ileri kategoride ise 20 takım olmak üzere 45 takım mücadele ediyor. Takımlar, belirlenen parkurlarda verilen görevleri yerine getirerek yeteneklerini sergiliyor.

Yarışmaya Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 'MGM MSR Voyager' adlı takımla katılan Ramazan Said Demir, yarışmada 8 motorlu insansız su altı aracı ile mücadele ettiklerini söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Demir, "Henüz yarışmadık. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız yolda birkaç engel oldu. Ama hala umudumuzu kaybetmiş değiliz" dedi.

Vali Pehlivan, yarışma alanını ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan, yarışmanın yapıldığı Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret ederek, ASELSAN Deniz Sistemleri Program Direktörü Aykut Şahin'den yarışma hakkında bilgi aldı. Yarışmacılarla sohbet eden Pehlivan, takımların mücadelesini izledi.

TEKNOFEST'in 2018 yılında başladığı yolculuğa devam ettiğini ifade eden Pehlivan, Mersin olarak TEKNOFEST'e en çok proje gönderen il olduklarını söyledi. Yarışmaya bin 100 civarında takım ve 6 bine yakın katılımcının başvurduğunu belirten Pehlivan, finalde ise 45 takım ile 451 yarışmacının mücadele ettiğini kaydetti. Katılımcılarla fotoğraf da çektiren Pehlivan, takımlara başarılar diledi.