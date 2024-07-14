Mersin'de ırmakta boğulan çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kadiköy Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na giren 11 yaşındaki İ.D. boğulma tehlikesi geçirince çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Durumun bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mut Devlet Hastanesine kaldırılan İ.D. kurtarılamadı.
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