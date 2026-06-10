Mersin'de İşaret Dili Eğitimi

Mersin'de çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmelerine yönelik "Türk İşaret Dili Eğitim Programı" yapıldı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açıklamasına göre, İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde organize edilen eğitim, hastanenin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitime, kentteki çeşitli kamu hastanelerinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliğin büyük önem taşıdığını belirterek, "İşitme engelli bireylerimizin sağlık kuruluşlarımızda iletişim konusunda herhangi bir zorluk yaşamaması için sağlık çalışanlarımızın işaret dili öğrenmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu eğitimlerle sağlık hizmetlerimizi daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.