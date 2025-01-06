Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

06.01.2025 11:46
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Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Aydıncık ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İncelemelerde, bir zanlının ikametinin yanındaki biber serasında uyuşturucu yetiştirdiği saptandı.

Aramalarda, 3 bin 344 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 kilogram tütün, 1 kilo 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 3 tüfek ve arama dedektörü ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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