Mersin'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli, Aydıncık ve Çamlıyayla ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İncelemelerde, bir zanlının ikametinin yanındaki biber serasında uyuşturucu yetiştirdiği saptandı.
Aramalarda, 3 bin 344 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 kilogram tütün, 1 kilo 800 gram esrar, 16 kök Hint keneviri, 3 tüfek ve arama dedektörü ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?