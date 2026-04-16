Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Bin Makaron Ele Geçirildi
16.04.2026 12:11
Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 36 bin 300 makaron ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, yarısı boş 36 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 18 bini boş toplamda 36 bin 300 makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 150 şeffaf sigara poşeti ile 4 bin sigara sarma kağıdına ele geçirdi.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Ekonomi, Makaron, Bozyazı, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 36 Bin Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
