Mersin'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Mersin'de nişanlısı İrem Sağlam'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Turan Aslan (29), tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın, bir önceki celsede açıklanan mütalaaya ilişkin heyete sunulan yazılı savunmasını okudu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığa "takdir indirimi" uygulanmamasını istedi.

Duruşmada gözyaşını tutamayan anne Sabahat Sağlam da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Aslan, "Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Kararı yüce mahkemenize bırakıyorum." dedi.

"İyi hal indirimi" uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cezada indirim uygulamayan heyet, olayda kullanılan ve yeri tespit edilemeyen tabanca nedeniyle de sanık hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

Olay ve dava süreci

Akdeniz ilçesinde 9 Aralık 2023'te Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki nişanlısı İrem Sağlam'ı evinde tabancayla öldüren Mehmet Turan Aslan, daha sonra kaçmıştı. Kahramanmaraş'ta 6 Ocak 2024'te gözaltına alınan Aslan, tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.