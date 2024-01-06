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Mersin'de Kadın Cinayeti Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Cinayeti Zanlısı Yakalandı

Mersin'de İrem Sağlam'ı tabancayla öldüren erkek arkadaşı Mehmet Tunahan Aslan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mersin\'de Kadın Cinayeti Zanlısı Yakalandı
06.01.2024 - 19:47,
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MERSİN'de, İrem Sağlam'ı tabancayla başından vurarak öldürüp kaçan erkek arkadaşı Mehmet Tunahan Aslan (27), jandarma ekiplerince Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakalandı.

Olay, 9 Aralık'ta Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinin Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Sağlam ile erkek arkadaşı Mehmet Tunahan Aslan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Aslan, yanındaki tabancayla İrem'i başına ateş ederek öldürüp kaçtı.

MERSİN'E GİTMEK İSTERKEN YAKALANDI

Olaydan sonra Mehmet Tunahan Aslan izni kaybettirirken, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aslan'ın minibüsle Adıyaman'dan Mersin'e gideceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, plakasını tespit ettiği aracı Serintepe mevkisinde durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, Mehmet Tunahan Aslan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Aslan'ın üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen tabanca, mermi ve bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Tunahan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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