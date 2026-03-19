Mersin'de Kamyonet Çocuğa Çarptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.
S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 yaşındaki İ.D.G'ye çarptı.
Yaralanan çocuk, özel araçla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
