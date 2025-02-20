Mersin\'de Kamyonun Kasa Kapağı Üç Çocuğa Çarptı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyonun açılan kasa kapağı, 3 çocuğa çarptı. Çocukların yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Erdemli ilçesinde M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyonun kasasının kapağı, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeyken açıldı. Kapak, önce yol kenarındaki B.S. (8), E.S. (13) ve M.S.'ye (14) sonra da park halindeki 2 araca çarptı. Yaralanan çocuklar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyon şoförü M.K.'yi gözaltına aldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.