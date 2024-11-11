Mersin'de Kar ve Yağmur Etkili Oldu

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Mersin'in yüksek kesimlerinde kar, sahilde yağmur etkili oldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde mevsimin ilk karı Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Akdeniz sahilindeki ilçe merkezine ise aylar sonra ilk kez yağmur düştü.

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan kırsal Toros Mahallesi'nden geçen ve Mersin'i Karaman'a bağlayan Erdemli- Ayrancı Karayolunu kullanan vatandaşlar kar yağışının şaşkınlığını yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla mevsimin ilk kar yağışını kaydeden sürücülerden Muhammet Bulut, "Çok da güzel yağıyor, maşallah. Karaman Ayrancı'ya gidecek arkadaşlar dikkatli olsun" diyerek uyarılarda da bulundu. Karayolunda seyreden birçok sürücü de yolculuklarına mola vererek kar yağışını görüntüledi.

Öte yandan Akdeniz kıyısındaki ilçe merkezinde aylar sonra yağmur etkili oldu.